Publicado 30/01/2025 14:44

Um homem acusado de matar outro com duas facadas foi preso ontem (29), em Barra do Piraí. O suspeito, de 28 anos, já havia prestado depoimento na época do crime (18 de janeiro) e alegado legítima defesa, mas foi liberado.

Ontem, após a divulgação do laudo de necropsia da vítima que constatou não ter havido luta corporal, o acusado foi denunciado por homicídio qualificado e preso. Segundo a Polícia Civil, o acusado vai responder perante o Tribunal de Júri de Barra do Piraí e pode pegar uma pena de até 30 anos de reclusão.