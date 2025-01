Pablo sonhava em ser jogador de futebol profissional - Reprodução

Pablo sonhava em ser jogador de futebol profissionalReprodução

Publicado 27/01/2025 18:27 | Atualizado 27/01/2025 18:30

Nesta segunda (27), a Polícia Militar prendeu o quarto suspeito de matar o menino Pablo Emanuel, de 11 anos, em Barra do Piraí. O homem de 39 anos foi encontrado no distrito da Califórnia e, segundo a PM, resistiu e chegou a entrar em luta corporal com os agentes.

Pablo Emanuel foi baleado dentro de casa, também no distrito da Califórnia, em 2 de outubro do ano passado. De acordo com a Polícia Militar, cinco criminosos armados invadiram a residência em busca do irmão da criança, que conseguiu fugir. A vítima, portanto, acabou atingida por disparos que eram destinados a seu irmão.