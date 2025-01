Publicado 31/01/2025 15:03

Ontem (30), após recebimento de denúncia de que um veículo estaria se deslocando de Mendes para Barra do Piraí com objetivo de comprar drogas, policiais militares do 10º Batalhãose posicionaram de forma estratégica, observaram a venda das substâncias e realizaram a abordagem.

Foram apreendidos 11 tubos de cocaína com o homem e a mulher. O veículo foi liberado e o material apreendido foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia de Barra. A ocorrência foi registrada e os acusados liberados após os esclarecimentos.