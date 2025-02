Momento em que o suspeito é colocado na viatura pelos policiais militares - Divulgação

Momento em que o suspeito é colocado na viatura pelos policiais militaresDivulgação

Publicado 07/02/2025 20:30 | Atualizado 07/02/2025 20:38

Nesta sexta-feira (7), após receber denúncia de que um cachorro estava sofrendo maus-tratos de seu tutor, a Superintendência do Bem-Estar Animal de Barra do Piraí acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar para apurar o caso. As equipes se dirigiram ao endereço informado, no bairro Santana, e, quando chegaram, o animal já estava sem vida. De acordo com a Superintendência, eram visíveis as marcas de agressão.



O tutor, suspeito de cometer o crime, foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia e permanece preso à disposição da justiça para as devidas investigações. Segundo relatos da Superintendência, o homem alegou que o cachorro morreu por ter engolido um aparelho de barbear. O animal foi encaminhado à Universidade de Vassouras para a realização do procedimento de autópsia.



“É revoltante saber que tal ato de crueldade ocorreu em nosso município. Maus-tratos é crime! Nossos canais de ouvidoria estão à disposição para denúncias dessa natureza. Não permitiremos que delitos contra os animais passem impunes. O Bem-Estar Animal está alinhado às forças policiais para coibir tais atos. Essa causa merece e sempre terá toda a nossa atenção!”, disse a prefeita Katia Miki.



Presente no momento em que o cachorro foi encontrado, a superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, também comentou o caso: “Ao receber a denúncia com as imagens, fiquei indignada, revoltada com tamanha crueldade. Não podemos deixar impune, temos que fazer valer a Lei 9. 605/98 Art. 32. Denunciem, não tenham medo. Em nossa gestão na causa animal, estamos caminhando junto a sociedade para dar um basta ao abandono e maus-tratos aos animais".



A prefeitura de Barra do Piraí disponibiliza os seguintes números de telefone para denúncias de casos de maus-tratos a animais: 0800 202 1999 (ramal 4033) e 2447-1100 (ramal 4096).