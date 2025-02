Publicado 07/02/2025 13:48

Ontem (6), o acidente entre um carro e uma moto na RJ-137, em Barra do Piraí, terminou com a morte de um homem de 57 anos de idade, que pilotava a moto. O motorista do carro não se feriu.

As circunstâncias da colisão, que aconteceu na estrada que liga o município ao distrito de Ipiabas, ainda estão sendo investigadas pela 88ª DP de Barra do Piraí.