Publicado 11/02/2025 09:22

O suspeito de esfaquear um segurança em uma festa particular no domingo (9) foi preso em um imóvel localizado ao lado de sua casa em Barra do Piraí. No quintal da residência onde o homem de 32 anos estava escondido, a Polícia Militar encontrou a faca que teria sido utilizada no crime que aconteceu no bairro Oficinais Velhas.

Como a PM constatou uma fratura na perna do supeito, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser apresentado na 88ª Delegacia de Barra do Piraí, onde o caso foi registrado. Ele vai responder por tentativa de homicídio.