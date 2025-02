Publicado 24/02/2025 10:56 | Atualizado 24/02/2025 10:58

Na manhã desta segunda-feira (24), dois carros bateram de frente na Rodovia BR-393, em Barra do Piraí. Até o momento da publicação desta matéria, não há informações sobre o estado das possíveis vítimas.

A colisão, que aconteceu na altura do 10º Batalhão da Polícia Militar, causou retenção no tráfego, que funciona em meia pista, no esquema Pare e Siga.