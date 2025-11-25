Prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, durante o encontro - Divulgação

Prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, durante o encontroDivulgação

Publicado 25/11/2025 13:40

Ontem (24), o 10° BPM de Polícia Militar, em parceria com a 88ª Delegacia de Polícia Civil e a Prefeitura de Barra do Piraí realizou um Café Comunitário no município. O encontro ocorreu no Central Sport Club e reuniu membros do poder público, das corporações policiais, de instituições da cidade e da sociedade civil.

A reunião levou a comunidade de Barra do Piraí para junto da Polícia Militar, Polícia Civil, poder público e outras entidades e corporações em prol do diálogo para melhorias na segurança pública.

"O auxílio de vocês, que conhecem e vivem em Barra do Piraí, é fundamental para que o serviço das polícias seja feito de maneira totalmente eficiente e assertiva", disse Major Matheus, coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do ISP.

Dessa forma, a ação reforçou o caráter democrático e participativo que permeia o desenvolvimento e avanço do campo de atuação das forças policiais no município, funcionando tanto como uma prestação de contas quanto como uma ouvidoria.

O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Fábio Corrêa, expressou sua satisfação com a presença da população no Café Comunitário, destacando que as forças policiais permanecem em constante contato e colaboração.

"Quero expressar minha satisfação e alegria em poder receber todos os nossos amigos e amigas nesta manhã, neste café comunitário, que é tão importante e significativo para a segurança do município. Polícia se faz com a participação da população, da sociedade. Eu queria, corroborando com as estatísticas positivas, dizer que não se faz segurança apenas através de números, mas também por meio da sensação de segurança. E isso nós temos buscado dia após dia. A prefeita está aqui e não me deixa mentir. Nós temos nos reunido constantemente com o delegado da 88ª DP, Dr. Rodolfo Atala, com os representantes do Conselho Comunitário e todos os órgãos de segurança que são responsáveis por todo o processo", disse Fábio Corrêa.

O comerciante Paulo Roberto Nunes ressaltou a importância do Café Comunitário e declarou que é dever do cidadão de bem reportar às autoridades possíveis atividades criminosas.

"Esse é um encontro muito importante. A proximidade entre as forças policiais, a população e, em especial, nós, comerciantes, é vital. Temos conhecimento de muitas situações que acontecem na cidade, e é nosso dever como cidadãos de bem e como comerciantes reportar às autoridades e auxiliar a manter a segurança em nossa cidade", apontou o comerciante.

A prefeita de Barra do Piraí declarou que, juntas, as forças policiais, o poder público e a população irão garantir a segurança no município e fazer a lei se cumprir.

"As forças policiais e o poder público de Barra do Piraí seguirão trabalhando em conjunto e intensificando o contato com a população. Estamos aqui para garantir a segurança em nosso município e fazer cumprir a lei. Tenho certeza de que, juntos, somos capazes de reduzir a criminalidade na cidade", afirmou a prefeita.

Câmeras de monitoramento foram religadas

A prefeita completou com um anúncio muito importante para a segurança pública do município: o religamento das câmeras do CIOSP de Barra do Piraí.

"Religamos as câmeras de monitoramento do nosso CIOSP, que estavam totalmente inoperantes desde a última gestão de Barra do Piraí. Esse é um passo importantíssimo para potencializarmos a segurança pública da cidade. A central de monitoramento, localizada no 10° BPM, está sendo muito bem utilizada pelos policiais militares e, na próxima terça, vamos ter uma reunião com o delegado da 88ª, Dr. Rodolfo Atala, para viabilizar a disponibilização das imagens para a Polícia Civil, garantindo a integração entre as polícias para a efetividade da resolução de casos e aumento da segurança em toda a nossa cidade", finalizou.

Também estiveram presentes no Café Comunitário o delegado da 88ª, Dr. Rodolfo Atala; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto; a vereadora Lu Maciel; os vereadores José Mauro Nascimento, Elves Costa, Pedrinho ADL e Luiz Felipe Ludi; os secretários de Comunicação Social, Hugo Marques, e de Defesa Civil, Rafael Champion; e outras autoridades.