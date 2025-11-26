Evento reuniu atrações culturais, ações educativas e o tradicional desfile que valoriza a identidade e a ancestralidade negra - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 15:02

Barra do Pirai - A Praça Nilo Peçanha, em Barra do Piraí, se transformou em palco de celebração, resistência e valorização da identidade negra durante o evento especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Com uma programação repleta de apresentações culturais, rodas de conversa, manifestações artísticas e ações educativas, a iniciativa reuniu moradores, coletivos e instituições comprometidas com a promoção da igualdade racial.

Um dos momentos mais aguardados da programação foi o Desfile Miss e Mister Beleza Negra 2025, que trouxe brilho, autoestima e representatividade ao evento. Outro destaque foi o desfile Kids, com a participação das crianças do Instituto Cultural Beleza Negra e do projeto Pequenas Raízes, encantando o público com espontaneidade e simbolizando a importância da valorização da negritude desde a infância.

O evento foi realizado pelo Instituto Cultural Beleza Negra, com patrocínio da MRS Logística, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, por meio da Promoção da Igualdade Racial. A ação contou ainda com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e de diversos coletivos negros: Feira Afro Herança Ancestral, Pequenas Raízes, Estúdio Luk’Afro, Jongo Mirim Memórias do Cativeiro, Grupo de Capoeira Libertação Negra e Música na Escola.

Destaques do Desfile Beleza Negra 2025

Categoria Adulto – Masculino:

1º Arisson Rosa

2º Weverton Venceslau

3º Levih Samuel

Categoria Adulto – Feminino:

1º Vitória Marques

2º Gabrielle Karinne

3º Letícia Simone

Categoria Juvenil – Masculino:

1º Jorge Tadeu

2º Erick da Costa

3º Luiz Miguel

Categoria Juvenil – Feminino:

1º Jadhe Rosa

2º Evellyn da Costa

3º Irys Gabrielly

Para Cristiane Silva, representante da Promoção da Igualdade Racial, o desfile simboliza muito mais que um concurso. Trata-se de um ato coletivo de afirmação, orgulho e fortalecimento da autoestima negra.

Segundo ela, “o protagonismo negro deve permanecer com quem vive a experiência, a luta e a ancestralidade, porque ninguém representa melhor a nossa própria voz. Para avançarmos na igualdade racial, é fundamental que ações voltadas à população negra sejam conduzidas por pessoas negras — garantindo que nossa política, nossa memória e nossa luta não sejam distorcidas, silenciadas ou apropriadas.”

O evento reforçou o compromisso de Barra do Piraí com a construção de políticas inclusivas e o fortalecimento da identidade negra, celebrando a cultura, a história e a resistência que moldam a cidade e o país.