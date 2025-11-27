Órgão reforça cuidados essenciais para evitar golpes e problemas nas lojas físicas e onlineFoto: João Vitor Dias/Secom
Procon orienta consumidores de Barra do Piraí para compras seguras na Black Friday
Órgão reforça cuidados essenciais para evitar golpes e problemas nas lojas físicas e online
Barra do Piraí celebra Dia da Consciência Negra com arte, diálogo e desfile Beleza Negra 2025
Evento na Praça Nilo Peçanha reuniu atrações culturais, ações educativas e o tradicional desfile que valoriza a identidade e a ancestralidade negra
PM, Prefeitura de Barra do Piraí e Polícia Civil promovem Café Comunitário com a população
Encontro reuniu a população e as forças policiais em prol de melhorias na segurança pública
Criança de 2 anos morre após passar mal em creche de Barra do Piraí
Não foi indentificado nenhum sinal de violência na menina
Barra do Piraí divulga relação de escolas e vagas para novos alunos da Rede Municipal 2026
Inscrições on-line acontecem entre os dias 18 e 28 de novembro, no site da Prefeitura
Prefeita de Barra do Piraí articula chegada da Faculdade de Medicina com a UGB
Parceria entre Prefeitura e UGB consolida novo marco para a educação e o desenvolvimento da cidade
