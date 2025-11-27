Órgão reforça cuidados essenciais para evitar golpes e problemas nas lojas físicas e online - Foto: João Vitor Dias/Secom

Publicado 27/11/2025 14:28

Barra do Piraí - As ofertas de Black Friday estão por todo o comércio de Barra do Piraí e também nas lojas online. A data movimenta consumidores em busca de bons descontos, mas também exige atenção para evitar golpes, anúncios falsos e produtos que não entregam o que prometem. Para orientar a população, o Procon municipal reforça as principais recomendações de segurança.

O coordenador do órgão, Rafael Ventura Camargo, ressalta a força e a variedade do comércio barrense, que atrai consumidores não apenas do município, mas também de cidades da região.

“Barra do Piraí tem um comércio muito diversificado e preparado para atender bem. Muitas pessoas ainda preferem comprar presencialmente, e essa escolha pode trazer vantagens importantes”, afirma.

Segundo ele, experimentar o produto, testar funcionalidades e verificar a qualidade antes da compra são pontos que reduzem significativamente as chances de problemas futuros. “Na loja física, o consumidor consegue avaliar o item com calma e tirar dúvidas diretamente com o vendedor. Essa proximidade traz mais segurança na hora da decisão”, explica Rafael.

Mesmo assim, o coordenador reforça que atenção sempre é necessária, seja no comércio de rua ou na internet. Ele orienta que o consumidor compare preços, cheque o histórico do produto e desconfie de ofertas muito abaixo do padrão.

“No online, aumentam os golpes e sites falsos. Verifique sempre o endereço eletrônico e evite clicar em links enviados por mensagens. Se houver qualquer dúvida, o Procon pode orientar antes da compra”, pontua.

Outro cuidado essencial é registrar todas as etapas da compra. Prints, anúncios, comprovantes e condições apresentadas. “O fornecedor é obrigado a cumprir o que anuncia. Guardar essas informações ajuda caso a oferta não seja respeitada”, reforça.

Rafael Ventura Camargo lembra que o Procon de Barra do Piraí está à disposição da população antes, durante e depois da Black Friday. “Nosso compromisso é proteger o consumidor. Em qualquer dúvida, suspeita ou problema, procure nossa equipe. Informação é sempre a melhor prevenção”, finaliza.

O Procon funciona na Travessa Assunção, 45, Centro, próximo à Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.