As inscrições estarão abertas até o dia 10 de dezembroFoto: Divulgação
Barra do Piraí abre chamamento público para ocupação dos boxes do Mercado Municipal
Edital oferece 15 vagas para pequenos empreendedores, produtores rurais e artesanais, com inscrições abertas até 10 de dezembro
Gabriel Louchard faz show na Praça Nilo Peçanha e Ipiabas inaugura decoração de Natal neste fim de semana
Barra do Piraí vive mais um final de semana do Natal Encantado, com humor, música, magia e a abertura oficial da decoração de Ipiabas
Minha Escola+Bonita, projeto de melhorias nas escolas de Barra do Piraí, segue avançando
No último trimestre deste ano, as escolas de Dorândia, São José do Turvo e Califórnia receberam diversas melhorias, desde reformas até pinturas
Katia Miki assina Barra Lilás durante lançamento do Protocolo Contra o Feminicídio no TJRJ
Cerimônia reforça articulação entre município, Tribunal de Justiça e rede de proteção para fortalecer políticas voltadas às mulheres
Katia Miki assina contrato de instalação e atuação de nova empresa no município
Empresa tem mais de 30 anos de experiência. Até 2029, quase R$ 18 milhões serão investidos
Consumo de água das minas exige cuidado e tratamento antes do uso, orienta Prefeitura de Barra do Piraí
SAE reforça monitoramento, coleta novas amostras e orienta moradores sobre tratamento adequado com hipoclorito distribuído gratuitamente nos postos de saúde
