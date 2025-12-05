As inscrições estarão abertas até o dia 10 de dezembro - Foto: Divulgação

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de dezembroFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 16:15

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí abriu o chamamento público para a ocupação dos boxes do Mercado Municipal Mário Sérgio do Nascimento, oferecendo 15 vagas destinadas a pequenos empreendedores, produtores rurais, artesanais e comerciantes informais que desejam se formalizar como MEI. O objetivo é fortalecer o comércio tradicional e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico no município.

Podem participar moradores da cidade há pelo menos três anos, além de produtores rurais e artesanais que desejem expandir suas atividades. Comerciantes que atuam de forma informal também poderão concorrer a um espaço, desde que tenham interesse em regularizar seus negócios. Cada núcleo familiar poderá participar com apenas uma inscrição.

As inscrições seguem até o dia 10 de dezembro e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, localizada no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, na Praça Heitor Vale, antiga Estação Ferroviária. Após a etapa de cadastro e habilitação, será realizado um sorteio caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas disponíveis.

De acordo com o edital, o responsável pelo box deverá manter o espaço sempre limpo, organizado e em condições de uso, além de arcar com as despesas de água, energia e manutenção. Os boxes deverão ser utilizados exclusivamente para as atividades autorizadas, conforme previsto nas regras do chamamento.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, destacou que o processo faz parte de um conjunto de ações que vêm sendo implementadas desde o início da gestão. “Esse edital é parte fundamental de um conjunto de ações que vêm sendo realizadas para apoiar o pequeno empreendedor e fortalecer o Mercado Municipal. É um trabalho contínuo em diversas frentes, buscando impulsionar o comércio tradicional de Barra do Piraí, que já apresenta resultados. Nossa equipe está pronta para orientar todos os interessados e garantir igualdade de condições em cada etapa do processo”, afirmou.

A prefeita Kátia Miki ressaltou a importância da iniciativa para a economia local. “Estamos investindo em organização, transparência e apoio direto ao empreendedor, porque acreditamos no potencial do nosso comércio e da nossa gente. O Mercado Municipal é um espaço histórico e querido pelos barrenses, e queremos que ele volte a ser referência de movimento e oportunidade. Esse chamamento abre portas para quem deseja crescer junto com a cidade”, disse.