O evento vai reunir produtores da região, apresentações musicais, encontro de carros antigos e a inauguração do Centro de Vivências Vale do Café - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 12:33

Barra do Piraí - A força do agronegócio, a tradição histórica e a produção artesanal do Vale do Café se encontram, nesta sexta-feira (13), em Barra do Piraí, para uma edição especial da Feira do Produtor Rural do Vale do Café. O evento vai reunir produtores da região, apresentações musicais, encontro de carros antigos e a inauguração do Centro de Vivências Vale do Café – SETUR-RJ, além do novo Empório de Produtos Rurais, que promete se tornar vitrine permanente do que o Vale tem de melhor.

Organizado pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) em parceria com o Posto Xalé, a Prefeitura de Barra do Piraí e produtores locais, o evento reforça o compromisso de valorização do setor rural e do turismo regional.

Para o assessor da SETUR e coordenador das ações no Vale do Café, Wanderson Farias, a inauguração do Centro de Vivências representa um marco estratégico para todo o território.

“O objetivo é apoiar os produtores do APL do Vale do Café e fortalecer o Turismo Rural. Esse ponto no Posto Xalé será uma referência para divulgar os atrativos turísticos, apresentar as rotas do queijo, da cachaça, do café, de Conservatória e as fazendas históricas. É uma localização estratégica para quem chega ao Vale do Café, e vamos aproveitar o evento para entregar o kit do Guia de Turismo Rural às propriedades cadastradas.”

Os produtores rurais destacaram o impacto positivo da feira para ampliar vendas, fortalecer marcas e divulgar a qualidade dos produtos artesanais do Vale.

Um dos produtores, que trabalha com bebidas artesanais da região, elogiou a escolha do espaço.

“A ideia foi excelente. O local é estratégico demais pra nós. Estamos muito felizes e com ótima expectativa de novos negócios e novos clientes. Vamos levar degustação e nossos produtos para venda.”

O cafeicultor Rogério Louzada também ressaltou a importância dessa vitrine regional. “É muito gratificante participar. A estrutura é um ponto de referência para quem entra nas principais cidades do Vale do Café. É uma vitrine real para nossos cafés, e estou muito empolgado para esse evento especial.”

Representando os queijos artesanais, Rodrigo do Vale destacou o reconhecimento internacional da produção regional. “Hoje temos queijarias premiadas na França, Portugal e agora até na Suíça. O Vale do Café tem muita história e muita riqueza gastronômica. Trazer essa produção para uma vitrine como esta é maravilhoso. Que seja a primeira de muitas feiras.”

O anfitrião da feira, Rondinere Machado, explicou o investimento de quase R$ 2 milhões para modernizar o espaço, integrar o turismo regional e valorizar os produtores locais.

“Estamos inaugurando uma nova fase do nosso negócio, associando nossa loja à marca Vale do Café por meio de uma parceria público-privada. Faltava esse espaço valorizado para os produtores da nossa região. Aqui passam turistas do Brasil inteiro, e agora eles vão conhecer nossos produtos, nossas rotas turísticas e nossa história.”

Ele também destacou o novo espaço de apoio turístico, com mapa das fazendas históricas, divulgação das rotas e parceria com operadoras que já trazem grupos para a região.

O evento contará ainda com o encontro do Grupo Relíquias Carros Antigos, atraindo colecionadores de várias cidades.

O diretor de eventos do grupo, Márcio Werneck, celebrou a participação. “A expectativa é de sucesso. O lugar é maravilhoso e vamos receber amigos antigomobilistas de várias cidades. A parceria com o Wanderson é sempre um prazer. Acredito que o espaço vai se tornar um ponto de encontro fixo dos carros antigos.”

A prefeita Katia Miki ressaltou que o município tem se destacado no turismo regional e estadual “Barra do Piraí está preparada para receber visitantes o ano inteiro. Este foi um ano muito importante para o turismo: no último feriado prolongado ultrapassamos 80% de taxa de ocupação e a expectativa para o fim do ano é ainda melhor. Temos um município diverso, com distritos como Ipiabas, forte no turismo rural e no audiovisual, atividades culturais, gastronômicas e fazendas históricas.”

Ela também destacou a relevância do evento para os produtores locais. “Valorizar quem produz aqui e dar visibilidade ao que é nosso faz toda a diferença. Ter os produtos de Barra do Piraí e do Vale do Café expostos para turistas e visitantes é fortalecer a economia e nossa identidade cultural.”

PROGRAMAÇÃO

Feira do Produtor Rural do Vale do Café

13 de dezembro

10h às 17h

Posto Xalé – BR-393, km 255

Atrações musicais:

* 12h – Banda Ultravolts

* 15h – Banda Dados Viciados

Encontro de Carros Antigos

* Grupo Relíquias – Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, Valença e cidades vizinhas

Inaugurações:

* Centro de Vivências Vale do Café – SETUR-RJ

* Empório de Produtos Rurais da Região

* Entrega do Kit do Guia de Turismo Rural às propriedades cadastradas