Com o suspeito foram encontradas 122 pedras de crack; 35 trouxinhas de maconha ; e 183 sacolés de cocaína - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/01/2023 19:32

Barra Mansa - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (30). De acordo com as informações da Polícia Militar, equipes do GAT (Grupamento de Ação Tática) I e II, Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) e P2 (Serviço Reservado) receberam informações sobre indivíduos que estariam traficando drogas, na Rua Corina dos Santos, no Bom Pastor.

Chegando ao local, as equipes do GAT e Patamo fizeram um cerco, enquanto a equipe da P2 se dirigiu ao Parque da Cidade. Ao avistarem os policiais, os suspeitos fugiram em direção ao Parque da Cidade, sendo que a equipe da P2 conseguiu prender um deles. Com o homem detido, de 30 anos, foi encontrada uma bolsa preta, contendo 122 pedras de crack (44,3 gramas); 35 trouxinhas de maconha (249,6 gramas); e 183 sacolés de cocaína (119,5 gramas), além de R$ 45 em espécie, um celular, um rádio comunicador; e uma base de rádio comunicador. O suspeito tentou fugir e precisou ser algemado.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para perícia e registro da ocorrência.