Nos últimos dias, cinco famílias precisaram sair das residências e a SMASDH atuou para todos receberem o aluguel socialDivulgação/CCS PMBM

Publicado 01/02/2023 16:42

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa segue atuando em parceria com a Defesa Civil Municipal para auxiliar as famílias que precisam de acolhimento por terem sido afetadas pelas chuvas que atingiram a cidade na última semana. O local mais afetado foi a Rua A, no bairro Siderlândia, onde algumas casas foram interditadas pela Defesa Civil, por risco de serem atingidas por deslizamentos de terra.

Nos últimos dias, cinco famílias precisaram sair das residências e a SMASDH atuou para todos receberem o aluguel social, fornecido pelo município. Uma destas famílias ainda não foi encontrada e não procurou ajuda do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além do aluguel social, a SMASDH consegue fornecer suporte na situação alimentar das famílias. Há casos em que tudo foi perdido e nesta situação, o município está em contato com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para fornecimento do cartão Recomeçar, sancionado no ano passado, designado para as vítimas de desastres naturais no estado do Rio.

O benefício é de R$ 3 mil e específico para compra de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais de construção e reforma de moradia. O valor é em parcela única podendo ser designado uma única vez.

A gerente de Proteção Social Básica da Pasta, Cátia Batista de Souza, explicou que há probabilidade de mais chuvas para os próximos dias e a secretaria segue preparada para auxiliar os moradores.

“Com os riscos e as incidências, há possíveis aumentos nas interdições de casas e a assistência está de prontidão acompanhando todo o trabalho com a Defesa Civil, além disso, estamos trabalhando para conscientizar as famílias que precisam deixar os locais de risco e não querem”, ressaltou. No município há casas interditadas em que as famílias não deixaram o local de risco. Nestes casos, a SMASDH realiza um trabalho de conscientização do perigo e do apoio que vão receber por parte da prefeitura.

O secretário em Exercício da SMASDH, Fanuel Fernando, destaca que as equipes estão 24h de prontidão e recebendo preparo necessário para auxiliar em todos os casos de perdas e danos naturais.

“Nestes últimos dias infelizmente tivemos ocorrências nos distritos de Amparo e Rialto e nos bairros Nova Esperança e Siderlândia. Em todas as ocorrências, a Assistência Social trabalhou com afinco para auxiliar as famílias, tanto com a questão de moradia e de alimento, quanto na questão psicológica pelo medo e trauma sofridos. Todo o nosso trabalho é com o objetivo de promover o melhor suporte ao munícipe de Barra Mansa”, afirmou.