Evento teve mini palestra com o tema 'Criando Posicionamento Com Um Marketing Eficiente'Divulgação

Publicado 02/02/2023 19:20

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou nesta quinta-feira (2), a primeira edição do projeto Café com Negócios deste ano. Cerca de 60 empresários participaram do evento, que contou com a mini palestra “Criando Posicionamento Com Um Marketing Eficiente”, ministrada pelo empresário Widnei Eduardo, sócio proprietário do grupo Wizoom, de Barra Mansa.

Projeto que teve início no ano passado, o Café Com Negócio vem se mostrando uma iniciativa de grande sucesso da entidade. Realizado uma vez por mês, sempre na primeira quinta-feira do mês, o projeto tem como proposta promover acesso ao conhecimento, troca de informações, formação de parcerias e incentivo ao networking.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, comentou sobre o sucesso que o projeto vem alcançando. “No ano passado, contamos com um grande número de empresários participando do evento. A intenção é colocar em contato pequenas, médias e grandes empresas, promovendo a interação entre fornecedores e consumidores e a realização de parcerias”, explicou ele.

Além da mini palestra – formato que vem agradando aos participantes – o evento conta ainda com a Rodada de Apresentação, em que os representantes das empresas previamente inscritas têm um minuto para falar sobre elas. Posteriormente, durante o café, quem se interessar pelos serviços apresentados pode aproveitar para fazer o contato desejado.

“A dinâmica do evento proporciona aos participantes que, em um curto espaço de tempo, eles mantenham o contato com o objetivo de fazer negócios, fechar parcerias e conhecer quem oferece e precisa de serviços e produtos, tanto em Barra Mansa, quanto de outras cidades da região. Temos tido cada vez mais a adesão dos empresários”, contou o diretor da entidade, Shallon Nardelli, um dos organizadores.

O empresário Fernando Nelis, da Maestria Gestão Negócios, elogiou a estrutura do evento e já saiu com parcerias fechadas. “Adorei o evento, tudo muito bem organizado, uma palestra valiosa e só hoje consegui fechar três clientes”, contou.

Para a empresária Ana Carolina Alberton, da Fit Delivery, que participou pela primeira vez, a experiência foi aprovada. “A minha primeira experiência com o evento foi incrível. É uma oportunidade excelente para fazer conexões com pessoas que possuem diversos tipos de conhecimento e compartilham da mesma realidade empreendedora. Pude ouvir e falar sobre assuntos de extrema relevância na minha rotina como empresária, além de iniciar vínculos que vão gerar novos resultados para o meu negócio. Sem dúvidas é um evento necessário na agenda de qualquer empreendedor, independente do ramo”, ressaltou ela.

Os encontros, voltados para empresários, são realizados na primeira quinta-feira de cada mês e o próximo acontecerá no dia 2 de março. Mais informações podem ser obtidas pelos números (24) 3323-4861, 2106-1077 ou pelo whatsapp (24) 98129-8862.

Aciap-BM inicia criação do CMEC



A Aciap-BM também deu o primeiro passo essa semana para duas ações pioneiras no Estado do Rio. A entidade deu início à formação do CMEC Estadual (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), ligado à CACB (Confederação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro). Além disso, teve início também a formação do CMEC de Barra Mansa, sendo a primeira cidade do estado a criar tal organização.

A mobilização aconteceu durante o evento de Sensibilização do Programa Desenvolve Mulher Empreendedora, realizado no dia 31 de janeiro, na sede da entidade. Estiveram presentes representantes de associações comerciais e mulheres de diferentes cidades além de Barra Mansa, tais como Volta Redonda, Resende, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Itaguaí, Maricá, Nova Iguaçu e Nova Friburgo.

Com o objetivo de fornecer negócios e iniciativas de mulheres empreendedoras no Brasil, a implantação dos conselhos tem ainda como meta contribuir para o aumento da representatividade do tema, melhoria do ambiente organizacional, mobilização do ecossistema de apoio, estímulo à geração de negócios e diversidade empresarial. A palestra e as atividades do evento de sensibilização, ministradas pela especialista em Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Paula Alexandrisky, tiveram o intuito de orientar e prestar esclarecimentos sobre a criação dos CMECs.

O presidente da associação, Matheus Gattás, destacou a implantação do conselho como um grande marco para a Aciap-BM e para o desenvolvimento da economia da cidade.

“A criação desses conselhos é um passo importante não só aqui para nossa cidade, mas para todo nosso estado. Aqui em nossa Casa temos a característica de estar sempre pensando alguns passos à frente do desenvolvimento e dessa vez não foi diferente. Tivemos uma representatividade muito boa das associações do Estado do Rio no evento. Juntos, temos a força de interceder a favor do empresário, dando voz e soluções aos problemas que enfrentamos. Hoje, vocês estão vendo nascer aqui um importante marco para o Estado do Rio”, afirmou Gattás.

Denyse Singulani, que é ex-presidente da ACIAP-BM, membro do Conselho Superior da entidade, e atualmente é coordenadora do CMEC do Estado do Rio, falou sobre a criação dos conselhos e da necessidade da participação e do olhar feminino nas associações comerciais.

“Há algum tempo, formamos um grupo de mulheres em Barra Mansa, que está agora se transformando no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do município. E conseguimos também reunir mulheres de outros municípios do Estado do Rio para fazer parte do CMEC estadual. Queremos levar mais mulheres para as associações comerciais, que estão abertas a esse olhar feminino, não importando o porte de sua empresa, todas as mulheres são bem vindas”, falou Denyse, frisando que a criação do CMEC será um marco para a cidade.

A iniciativa da ACIAP-BM foi elogiada por representantes de associações comerciais de outras cidades. “Achei essa iniciativa da ACIAP-BM espetacular, nós em Nova Friburgo, da Acianf, vamos levar pra lá esse modelo. As mulheres, por si só, têm o gene empreendedor dentro delas, nós precisamos de mais mulheres comandando, em gestão”, disse o vice-presidente da Acianf (Associação Comercial, Industrial, Agrícola de Nova Friburgo).

Mário Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu, também comentou sobre a ação. “Fiquei muito feliz com o convite para estar participando na ACIAP-BM do lançamento do Conselho da Mulher Empreendedora, que é de extrema importância. Acho que todas as associações comerciais devem, sim, montar seus conselhos, em Nova Iguaçu estamos com a estrutura praticamente montada, foi uma força e uma ajuda o que aprendemos aqui”, afirmou ele.