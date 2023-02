Outras estradas em áreas rurais do município também estão passando por manutenção - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 02/02/2023 18:15

Barra Mansa - Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa estão trabalhando na desobstrução da estrada que dá acesso ao Morro do Galego, no distrito de Floriano. As chuvas que atingiram a região nos últimos dias provocaram o deslizamento de barreiras em diversos pontos da localidade.

As frentes de trabalhos, segundo o secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, contam com uma retroescavadeira e um caminhão. “Nesta quinta-feira (2), os serviços receberam reforços, com a chegada de mais uma retroescavadeira e um caminhão.

Ainda de acordo com Beleza, outros pontos do município localizados em áreas rurais também precisam de manutenção, entre eles a Estrada Nossa Senhora do Amparo x São Joaquim e Ribeirão Claro, no distrito de Amparo. “Com as chuvas recorrentes e seus estragos, os trabalhos também têm sido constantes. Na estrada Colônia Santo Antônio x Rialto, funcionários da Secretaria de Manutenção Urbana e do Saae-BM estão atuando na retirada de terra oriundas do deslizamento de encostas, visando à segurança e acessibilidade dos moradores, além do escoamento da produção leiteira e agrícola”.

Defesa Civil segue em alerta máximo

Com previsão de chuva moderada a forte para esta quarta-feira, 1º, possibilidade de 25mm de chuva e temperatura máxima de 35°c, a Defesa Civil de Barra Mansa segue em estado de alerta total.

Nas últimas 96 horas, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil registrou o total de 15 ocorrências: duas quedas de muro, sendo uma com vitimas sem óbitos; quatro deslizamentos de terra; três transbordamentos de rios e córregos; dois pontos de alagamento e enxurrada e quatro quedas de árvores.

Pela manhã, a Defesa Civil atualizou o nível dos rios. A cota do Paraíba do Sul era de 3,00m, sendo a cota de alerta de 3,50m e de transbordo de 4,50m. A vazão medida foi de 499m³/s e a vazão de transbordo de 750m³/s.

A cota do Rio Bananal chegou a 1,48m. A cota de alerta é de 5,30m e de transbordo de 6,70m. Já a cota do Rio Barra Mansa era de 0,81m, com cota de alerta de 1,60m e de transbordo de 2,50m. Nos casos de urgência/emergência, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (24) 3028-9370 e 199.