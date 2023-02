Estrada teve 12 pontos de deslizamentos, com obstrução total da via, por causa da chuva desta terça-feira (31) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), em conjunto com a Defesa Civil Estadual e equipes do município de Valença e do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), trabalham desde o início da manhã desta quarta-feira (1°), na desobstrução do trânsito na RJ-153. A estrada teve 12 pontos de deslizamentos, sendo de obstrução total da via, entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada de quarta (1o), devido às fortes chuvas que atingiram a localidade.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, o trânsito na altura do km 22, funcionará em meia pista. “Estivemos aqui na noite de ontem, mas não pudemos liberar para a desobstrução imediata por segurança da equipe. Agora de manhã retornamos com a Defesa Civil Estadual e de Valença para avaliarmos a situação. Inicialmente estamos liberando a equipe para trabalhar na desobstrução de parte da via, assim o trânsito no local estará fluindo em meia pista. Há o risco de novos deslizamentos, por isso não podemos fazer a retirada total do material. Com isso, os motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção ou até optar por vias alternativas”, disse João Vitor, acrescentando que as pessoas podem utilizar as estradas em Valença e Quatis.

“O acesso a Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, e ao Sul de Minas Gerais pode ser feito por Quatis, em Rancho Grande, com isso tendo acesso à Rodovia Presidente Dutra ou para a Serra da Beleza, saindo em Barra do Piraí”, informou.

O coordenador da Defesa Civil destacou ainda que, por se tratar de uma rodovia estadual, os trabalhos de sinalização e intervenções ficam a cargo do Governo do Estado. “Nós estamos aqui prestando todo o apoio. A equipe do DER está com funcionários fazendo a orientação do trânsito e já nos comunicaram que até o final da tarde vão fazer a instalação de sinalizações”, informou.

Mais chuvas

A previsão para os próximos dias é de chuva. “Poderemos ter precipitações de 15 a 25 milímetros - classificadas entre moderada a forte. Essa é a previsão para os próximos dias, por isso a população deve redobrar a atenção, tanto no trânsito, quanto em casa, para os casos de área de risco”, disse João Vitor.

Em caso de ocorrências, a Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370. Os Bombeiros atendem pelo número 193.