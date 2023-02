Galhos e folhagens caíram sobre a fiação e a via pública, comprometendo o trânsito e o fornecimento de energia - Divulgação/CCS PMBM

Galhos e folhagens caíram sobre a fiação e a via pública, comprometendo o trânsito e o fornecimento de energiaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 20/02/2023 12:11

Barra Mansa - A poda de uma árvore de grande porte no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, causou transtornos neste domingo (19), no final da manhã. De acordo com as informações da prefeitura de Barra Mansa, o incidente foi provocado pela poda irregular da árvore por uma empresa particular, na altura da rotatória da Ponte dos Arcos.

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a empresa tinha a autorização para o procedimento, porém o realizou de maneira inadequada. Com isso, galhos e folhagens caíram sobre a fiação elétrica e a via pública, obstruindo o trânsito e comprometendo o fornecimento de energia elétrica nos arredores. A empresa responsável pela poda, bem como o proprietário do terreno foram multados e a motoserra apreendida.

A energia elétrica foi restabelecida em seguida, mas o trânsito na Rua Abdo Felipe foi interrompido, na parte da tarde, e a Guarda Municipal de Barra Mansa teve que orientar os motoristas. A situação já foi normalizada.