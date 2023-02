Desfile reuniu adultos, jovens e crianças pela principal via do bairro, a Alameda João Miranda Torres - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 18/02/2023 15:42

Barra Mansa - Os amantes da Folia de Momo se divertiram a valer na noite desta sexta-feira (17), durante o desfile do Bloco Tradição, no Morro do Cruzeiro. O evento abriu o Carnaval da cidade. O desfile aconteceu entre 19 e 23 horas, reunindo adultos, jovens e crianças pela principal via do bairro, a Alameda João Miranda Torres. A alegria e descontração deram o tom do evento.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, ressaltou o empenho da administração pública na promoção de uma das maiores festas populares e culturais do país. “Estamos trabalhando com muita dedicação para levar momentos de alegria e descontração para os cidadãos. Além disso, o Carnaval fomenta a economia, oportunizando a sustentabilidade local”, afirmou.

O bloco carnavalesco Tradição do Morro do Cruzeiro tem sete anos de existência. A agremiação foi criada por Daniel Melo e Paula Lima, a partir do saudosismo dos moradores da primeira Escola de Samba de Barra Mansa, a Boêmios do Morro. O pavilhão do bloco tem as cores vermelha, preta e branca, o emblema da cruz e o chapéu Panamá, representando o sambista do Morro do Cruzeiro. Atualmente, o bloco Tradição conta com cerca de cinquenta ritmistas e mais de 200 foliões.

Matinê, bloco e Bateria da Portela

Neste sábado (18), a festa tem início com o Bloco Me Beija Direito, das 13h às 17h30, no Centro. Já no Calçadão Dama do Samba a folia começa às 14h com a Matinê Bailinho Kids, comandada pela cantora barra-mansense Cecília Reis. Em seguida, às 17h, a atração será a bateria Super Show. Para encerrar a noite, a bateria da Portela se apresenta a partir das 20h.