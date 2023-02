Nesta sexta (17), Corredor Cultural recebeu bloquinho da Saúde Mental, com a participação do grupo Brincando Que Se Aprende - Paulo Dimas/CCS PMBM

Nesta sexta (17), Corredor Cultural recebeu bloquinho da Saúde Mental, com a participação do grupo Brincando Que Se AprendePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 17/02/2023 16:52

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), realiza o Carnaval 2023 com diversas atrações. Neste sábado (18), a festa tem início com o Bloco Me Beija Direito, das 13h às 17h30, no Centro.

Já no Calçadão Dama do Samba a folia começa às 14h com a Matinê Bailinho Kids, comandada pela cantora barra-mansense Cecília Reis. Em seguida, às 17h, a atração será a bateria Super Show. Para encerrar a noite, a bateria da Portela se apresenta a partir das 20h.

Bloco Tradição

Na sexta-feira (17), o Bloco Tradição começa a folia a partir das 19h no Morro do Cruzeiro.

Bloquinho da Saúde Mental

Na manhã desta sexta-feira (17), o Corredor Cultural recebeu o bloquinho da Saúde Mental, que contou também com a participação do grupo Brincando Que Se Aprende, além de funcionários e pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Estação Mental e Espaço Reviver. De acordo com a coordenadora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, Maria Elvira da Cunha, o evento teve um excelente clima.

“O bloco é construído com usuários do programa, familiares e profissionais e tem o apoio da Secretaria de Saúde e da Fundação Cultura. O objetivo é levar entretenimento, cultura e bem-estar a todos. Colocar nosso bloco na rua é mostrar que todos podem dividir o território em que vivemos. É chamar a comunidade para o tema e curtir esta festa maravilhosa em conjunto, onde o preconceito não tem lugar”, afirmou Maria Elvira.