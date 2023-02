Fundação de Cultura destaca que festa vem sendo organizada para garantir diversão, segurança e conforto - Divulgação/CCS PMBM

Fundação de Cultura destaca que festa vem sendo organizada para garantir diversão, segurança e confortoDivulgação/CCS PMBM

Publicado 16/02/2023 15:57 | Atualizado 16/02/2023 15:59

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), realiza o Carnaval 2023 com diversas atrações. A folia começa em Barra Mansa nesta sexta-feira (17), com o Bloco Tradição. A concentração será no Morro do Cruzeiro, na Rua Antônio Saúde, a partir das 19h.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressaltou que o primeiro dia dá a partida para uma festividade que vem sendo organizada para garantir diversão, segurança e conforto a todos no município. “É importante identificar as atividades culturais como ativos econômicos da cidade. Elas promovem a sustentabilidade local e são uma oportunidade de aumentar a renda dos interessados como os nossos ambulantes e comerciantes”, disse.