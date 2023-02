O Comitê tem como finalidade realizar um trabalho em conjunto no combate ao mosquito Aedes aegypti - Felipe Vieira/CCS PMBM

O Comitê tem como finalidade realizar um trabalho em conjunto no combate ao mosquito Aedes aegyptiFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/02/2023 21:55

Barra Mansa - A prefeitura Municipal de Barra Mansa criou nesta quarta-feira (15), o Comitê Intersetorial de Controle e Combate às Arboviroses, durante evento realizado no Parque Municipal de Saudade, no bairro Saudade. A reunião contou com representantes de diversas secretarias municipais para discutir as primeiras ações do grupo.

O Comitê tem como finalidade realizar um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), além de outros setores do município.

Cada categoria, por meio de seus representantes, será responsável por contribuir com o domínio das elaborações desenvolvidas pelo comitê para possibilitar a diminuição da proliferação dos mosquitos causadores das arboviroses, que são doenças virais. As mais comuns na região são a dengue, a chikungunya e a zika, transmitidas principalmente pelo mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, os níveis de arboviroses no município estão baixos neste ano. Com o comitê, espera-se que este nível seja mantido ou até diminuído. Isso porque, em determinadas épocas do ano, há maior proliferação dos mosquitos e até criação de novas cepas.

Com a criação do comitê, será possível a prevenção deste tipo de caso, conforme explicou o supervisor de Vigilância Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues.

“Estamos criando uma parceria e vamos começar a acompanhar intersetorialmente a quantidade de casos para realizar as ações mais efetivas que devem ser feitas para evitar a proliferação dos mosquitos”, disse.