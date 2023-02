Ações nesta quarta (15) acontecerão em diversos bairros para evitar proliferação de doenças e preservar o meio ambiente - Divulgação/CCS PMBM

Ações nesta quarta (15) acontecerão em diversos bairros para evitar proliferação de doenças e preservar o meio ambienteDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/02/2023 21:45

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) segue com a programação de limpeza nos bairros da cidade, que tem sido intensificada neste período chuvoso. As ações nesta quarta-feira (15), acontecerão em diversos bairros com o intuito de promover qualidade de vida aos munícipes, evitar a proliferação de doenças e preservar o meio ambiente. Devido às chuvas a programação poderá sofrer alterações.

Nesta terça (14), os serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios foram feitos nos seguintes locais: Região Leste; Vista Alegre; Vila Nova; Roberto Silveira; Santa Maria 2, Centro e Cotiara.

Os serviços de hoje também contaram com a coleta de volumosos, que atingiram os bairros Centro; Santa Maria 2; Boa Vista; Ano Bom; Cotiara; Roberto Silveira e Nova Esperança. Por fim, a autarquia realizou a coleta de terra, entulho e lama nos bairros Ano Bom (Ary Parreiras) e São Francisco.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

Confira a programação de limpeza para esta quarta-feira (15):

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIOS-FIOS:

1- Região Leste (Vila Elmira);

2- Região Leste (Santa Rita da Dutra);

3- Roberto Silveira (Rua Demerval Pimenta e outras);

4- Centro (Rua Pinto Ribeiro, Rua Jorge Lóssio e outras);

5- Cotiara (Rua José Hipólito);

6- Centro (Prefeito João Chiesse Filho e outras);

7- Santa Maria 2 (Rua Denisar Leon do Nascimento);

8- Vista Alegre (Lot. Sofia e outras);

9- Vila Nova (Rua José Melchíades);

10- Bom Pastor (Rua Siqueira Campos).

COLETA DE VOLUMOSOS:

1- Ano Bom (Av. Tenente José Eduardo, Rua Maria Luísa Gonzaga e outras);

2- Centro (Rua Argemiro de Paula Coutinho);

3- Roberto Silveira (Rua Demerval Pimenta e outras);

4- Ary Parreiras (Rua Ary Parreiras e outras);

5- Bom Pastor (Rua Siqueira Campos);

6- Vila Nova (Rua José Melchíades).

COLETA DE TERRA, ENTULHO E/OU LAMA:

1- Vila Independência (Rua João Afonso Borges e outras).