Elevação do rio foi por causa das fortes chuvas que atingiram Bananal (SP), na tarde de segunda-feira (13) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 14/02/2023 10:32

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve na noite desta segunda-feira (13), no bairro Colônia e no distrito de Rialto para vistoriar o nível do Rio Bananal. O chefe do executivo estava acompanhado do secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, e da equipe da Defesa Civil, sob a coordenação de João Vitor da Silva Ramos.

A elevação do nível do rio se deve às fortes chuvas que atingiram a cidade de Bananal, em São Paulo, na tarde de segunda-feira. Durante a vistoria, o prefeito falou sobre a situação encontrada e fez um alerta à população.

“O volume de água esta noite é muito grande, bem acima do que nós estamos acostumados. A previsão é que tenhamos uma enchente atingindo o bairro Colônia. Os moradores que têm pertences em áreas baixas devem ficar atentos para retirá-los. Evitem sair às ruas. Vamos somar esforços para preservar vidas”, destacou o prefeito.

A Defesa Civil informou que até o momento nenhum imóvel precisou ser interditado, mas as equipes seguem acompanhando a situação do Rio Bananal. Rodrigo Drable também esteve no bairro Roberto Silveira para monitorar o nível do Rio Paraíba do Sul, que segue dentro da normalidade. A Guarda Municipal está nas ruas orientando os condutores sobre pontos afetados pelas chuvas.

Contato

Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.