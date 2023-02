Motoristas devem seguir por rotas alternativas, como estradas de Quatis e Conservatória (Valença) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/02/2023 00:13

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa esteve na manhã deste sábado (11), no trecho da RJ-153 entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, na região conhecida como Serra da Mutuca. O local está totalmente interditado por conta de um deslizamento de terra ocorrido nesta sexta-feira (10), e que ocasionou o rompimento das manilhas no trecho.

A visita foi feita com profissionais do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), com integrantes da subprefeitura de Santa Isabel do Rio Preto, que realizaram a inspeção da área e o isolamento da via com blocos de concreto. Além destas medidas, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual estará presente 24 horas no local para impedir a passagem de pedestres e veículos. O DER informou também que, na próxima semana, uma equipe começará a fazer obras de reparo na área atingida. Motoristas devem seguir por rotas alternativas, como estradas de Quatis e Conservatória (Valença).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, as equipes estão estudando outras formas de passagem para evitar a RJ-153. "Estamos analisando, em parceria com o DER, outras estradas por dentro de alguma área rural próxima à RJ-153, pois sabemos que existem muitas pessoas que utilizam a estrada e que precisam dela. Alguns moradores nos informaram sobre alguns pontos que podem ser utilizados e estamos estudando a melhor solução", declarou João Vitor

Alerta vermelho para chuvas

A Defesa Civil também alertou sobre a previsão de chuvas fortes até o dia 13 de fevereiro, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Durante este período, está previsto um acúmulo de chuva entre 100 e 130mm na região. Por conta das fortes chuvas, as equipes estão de prontidão para possíveis ocorrências durante esses dias, além do monitoramento do nível dos rios.

Alerta sonoro

Barra Mansa conta atualmente com dez equipamentos de alerta localizados nos seguintes bairros: Boa Sorte, Boa Vista, Cotiara, Metalúrgico, Monte Cristo, Nova Esperança, Paraíso, Vila Coringa, Vila Nova e Vista Alegre. Esses equipamentos servem para alertar os moradores que se encontram em áreas já mapeadas pela Defesa Civil para os riscos de deslizamentos, escorregamentos, desabamentos, alagamentos e inundações.

Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.