Coleta foi feita em trechos do rio na estrada que liga Quatis à Vista Alegre; no distrito de Floriano; no bairro de Saudade e no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 10/02/2023 17:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), está participando nesta sexta-feira (10), de uma operação de monitoramento do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paraíba do Sul. Este grupo de trabalho confere constantemente as águas da bacia da região, coletando amostras de pontos pré-determinados para verificar a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul e de alguns de seus afluentes.

A partir da coleta, são analisados dados e informações que serão utilizados como base para futuro enquadramento dos rios. Em Barra Mansa foram averiguados trechos do rio na estrada que liga Quatis à Vista Alegre; no distrito de Floriano; no bairro de Saudade e no Centro.

O comitê é um grupo de trabalho com membros da sociedade civil e do poder público. A gerente de unidade de conservação e recursos hídricos da SMMADS, Carolina Lacerda, acompanhou o estudo.

“Essas ações são importantes para analisar a qualidade das águas do município e apresentar dados de forma transparente para a população que se preocupa com a condição dos rios que passam próximos às suas casas”, disse.

O trabalho vem sendo realizado em vários municípios do Médio Paraíba sendo eles Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Resende, Rio das Flores, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda.