Cerca de 18 mil alunos estão matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 09/02/2023 13:14

Barra Mansa - O ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino de Barra Mansa começa na próxima segunda-feira (13). Cerca de 18 mil alunos estão matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), já no primeiro dia letivo todas as unidades educacionais estarão com novos equipamentos, como projetores, telas, notebooks e carrinhos de recarga, impressoras, materiais esportivos, brinquedos e insumos de limpeza. Além disso, os alunos receberão uniformes, sendo que cada escola possui planejamento específico para as atividades de acolhimento para dar início ao ano letivo.

A gerente administrativa e financeira da SME, Morgana Vieira, destacou que a secretaria tem investido seriamente em recursos tecnológicos para as unidades escolares.

“Todos esses equipamentos vão impactar efetivamente no processo de aprendizagem dos nossos alunos. Estamos muito felizes, por exemplo, em entregar os materiais esportivos para aperfeiçoamento das aulas de educação física e atividades de esporte e lazer nas oficinas de escolas de tempo integral e treinamentos”, afirmou Morgana.

Capacitação

Ainda pensando na preparação para a volta às aulas, a Secretaria de Educação vai concluir, nesta sexta-feira (10), o ciclo formativo 2023, que visa capacitar os profissionais da rede municipal para receberem os estudantes. A programação envolve todas as unidades escolares e seus servidores e é realizada através da Escola de Formação dos Servidores da rede municipal de ensino, totalizando 190 horas de formação.

De acordo com a assessora pedagógica da Pasta, Ionara Muniz, todos os profissionais das unidades escolares irão passar por pelo menos três longos períodos de formação continuada ao longo do ano letivo. “Todas as necessidades que forem detectadas serão trabalhadas nos ciclos de formação e nos encontros juntamente à Secretaria de Educação para que possamos tomar as providências adequadas”.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, disse que a formação dos profissionais passou por reestruturação e, neste ano letivo, a continuidade das formações garantirá o acompanhamento dos índices educacionais de cada unidade.

"Nosso objetivo maior é que os alunos da rede municipal tenham atendimento de qualidade durante o ano letivo. Preciso destacar, ainda, que a modernização da estrutura é essencial para o desenvolvimento dos estudantes no âmbito escolar”, ressaltou Marcus.