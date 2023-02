No Nova Esperança, famílias foram atendidas pela secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - Divulgação/CCS PMBM

No Nova Esperança, famílias foram atendidas pela secretaria de Assistência Social e Direitos HumanosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 08/02/2023 14:59 | Atualizado 08/02/2023 15:00

Barra Mansa - A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa divulgou o balanço de ocorrências da madrugada desta quarta-feira (8). Ao todo, foram registrados seis casos de alagamento no bairro Nova Esperança e uma queda de árvore no bairro São Pedro. Com as fortes chuvas, as equipes seguem realizando trabalhos de vistoria e prevenção em diversas áreas de risco por toda a cidade.

No Nova Esperança, devido às chuvas fortes que atingiram a cidade e uma manilha obstruída, as seis casas vizinhas foram invadidas pela água. A Defesa Civil ressaltou ressaltou que os imóveis não precisaram ser interditados. Além disso, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) já foram ao local para fazer a análise da manilha. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também esteve presente para prestar apoio às famílias afetadas.

Além das ocorrências, a Defesa Civil também está monitorando a situação dos rios da cidade, que se encontram em estado de alerta, porém, dentro do nível de segurança. De acordo com o monitoramento do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), nas últimas 24 horas, foram registradas chuvas de 35mm por toda a cidade. Os dados foram registrados com base no pluviômetro do bairro Nova Esperança.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, informou que as equipes estão trabalhando por toda a cidade e auxiliando nos locais que tiveram ocorrência nesta madrugada. O coordenador ainda ressaltou a importância da conscientização dos munícipes em situações como essa.

“Estamos sempre em estado de alerta, principalmente neste período de chuvas no começo do ano. Tivemos sete casos nesta madrugada e todos os serviços estão sendo realizados nos dois bairros atingidos. É de suma importância a conscientização da população para os riscos que ela sofre ao realizar atividades sem a prévia autorização e acompanhamento técnico e em áreas de risco”, pontuou João.

Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.