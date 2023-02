Publicado 07/02/2023 14:49

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está intensificando a limpeza das ruas da cidade. O objetivo é proporcionar qualidade de vida aos moradores, evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e evitar transtornos causados pelas chuvas. A programação da autarquia para esta terça-feira (7), inclui serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meios-fios.

Os trabalhos acontecem nos seguintes locais: Região Leste; Região Leste; Vista Alegre; Rua Ary Parreiras (Ano Bom); Boa Sorte; São Luiz; São Vicente; Goiabal; Vila Brígida; Santa Maria 2; Fazenda da Posse (Barbará).

Os serviços também contam com a coleta de volumosos, nos bairros Vila Brígida; Goiabal; São Luiz; Santa Maria 2; Vista Alegre; Ano Bom (R. Ary Parreiras); Barbará (Fazenda da Posse). Equipes da autarquia também realizam serviços de coleta de terra, entulho e lama no São Francisco e Jardim Marajoara. A capina elétrica acontece na Colônia Santo Antônio e a limpeza de córregos e rios, na Vista Alegre.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.



Confira abaixo a lista das localidades que recebem os serviços nesta terça-feira:

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIOS-FIOS:

1- Região Leste (Vila Elmira);

2- Região Leste (São Sebastião, Nove de Abril e Boa Vista II (novamente));

3- Vista Alegre (Loteamento Sofia e outras);

5- Ary Parreira (Rua Ary Parreira e outras);

6- Boa Sorte (Rua Beira Linha);

7- São Luiz (Rua Geraldo Onofrio Rezende e outras);

8- São Vicente (Rua São Vicente e outras);

9- Goiabal (Rua José Batista Leal e outras);

10- Vila Brígida (Rua Francisco Gomes)

11- Santa Maria 2 (Rua Denisar Léon do Nascimento);

12- Fazenda da Posse.

COLETA DE VOLUMOSOS:

1- Vila Brígida (Rua Francisco Gomes)

2- Goiabal (Rua Veneza);

3- São Luiz (Rua Geraldo Onofrio Rezende e outras);

4- Santa Maria 2 (Rua Denisar Léon do Nascimento);

5- Vista Alegre (Córrego Av. dos Pinheiros e outras ruas);

6- Ary Parreira (Rua Ary Parreira e outras);

COLETA DE TERRA, ENTULHO E/OU LAMA:

1-São Francisco (todas as ruas);

2-Jardim Marajoara (Rua Franklin Martins e outras).



CAPINA MEC NICA/ELÉTRICA:

1-Colônia (Estrada Gov. Chagas Freitas).



LIMPEZA DE CÓRREGOS E RIOS:

1-Vista Alegre (Córregos Av. dos Pinheiros)