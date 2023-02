Vacinômetro revela que 400.914 doses já foram aplicadas no município até o início de fevereiro - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/02/2023 15:47

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (6), o calendário de imunização contra Covid-19, assim como a atualização dos números de doses aplicadas no município. Possuir a carteirinha de vacinação atualizada é de suma importância para o cidadão, já que contribui para que os sintomas da doença sejam mais brandos.

O vacinômetro desta semana, divulgado pelo Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19, revela que 400.914 doses já foram aplicadas no município, contando com a vacinação em jovens, adultos e doses pediátricas.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde, destacou a importância de manter a caderneta atualizada e não deixar a imunização para depois. “A vacina é de suma importância para amenizar os sintomas da Covid-19. Sempre deixamos claro para o munícipe que, mantendo o seu esquema de imunização em dia, as chances de desenvolvimento dos sintomas e da doença caem drasticamente” destacou Yasmim.

Locais de vacinação:

- Jovens e Adultos:

As aplicações acontecem das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de Saúde. O PSF Ano Bom funciona em horário estendido, das 9h às 20h, às segundas e quartas-feiras. A Clínica da Família da Vista Alegre também amplia o funcionamento das 9h às 20h, às terças e quintas.

- 1ª, 2ª e 3° dose infantil:

As aplicações nas crianças de 3 a 11 anos acontecem das 9h às 16h, nas unidades de Saúde: Amparo (quarta-feira); Belo Horizonte (sexta-feira); Clínica da Família (quarta-feira); Floriano (quinta-feira); Ismael de Souza (segunda-feira); Nove de Abril (quarta-feira); Paraíso de Cima (sexta-feira); Rialto (terça-feira); Roselândia (sexta-feira); Santa Lucia (terça-feira); Santa Rita de Cássia (quinta-feira); São Luiz (segunda-feira); Siderlândia (segunda-feira); UBS Centro (quarta e sexta-feira); UBS Colônia (quarta-feira); Vale do Paraíba (quinta-feira); Vila Coringa I (quarta-feira); Vila Elmira (quarta-feira); Vila Independência (quarta-feira); Vila Maria II (quinta-feira); Vila Principal (sexta-feira); Goiabal (terça-feira) e Santa Clara (terça-feira).

- Pfizer Baby:

Os pais das crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias podem agendar a vacinação para os seguintes locais: PSF Belo Horizonte / Vista Alegre, aplicações às segundas-feiras, através no número (24) 3512-0791; UBS Centro (terça) - (24) 3512-0762; Goiabal / Santa Clara, quarta-feira - (24) 3512-0698; Saudade (quinta) - (24) 3512-0743; Júlio Caruso (sexta) - (24) 3512-0691.

Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência nominal ou em nome dos pais (ou declaração do posto de saúde) e cartão de vacina.

Esquema vacinal:

- 1ª Dose: população a partir de 6 meses;

- 2ª Dose: agendadas;

- 3ª Dose: para maiores de 3] anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses após a 3ª dose;

- 5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a quarta e a quinta dose.