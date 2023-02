Projetos implantados em parceria são o GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal) e o Observatório Municipal de Segurança Pública - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 03/02/2023 16:08

Barra Mansa - Ainda neste primeiro semestre, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), em parceria com a prefeitura de Barra Mansa, e as forças de segurança que atuam no município, implantará dois projetos visando dar mais proteção à população: o GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal) e o Observatório Municipal de Segurança Pública. Ambos têm o objetivo de coletar dados sobre a violência, identificar prioridades e traçar estratégias coordenadas para coibir ações criminosas.

A adesão do município aos projetos, que são coordenados pelo MP-RJ, ocorreu após reunião realizada no fim da tarde desta quinta-feira (2), na Fazenda da Posse, entre o prefeito Rodrigo Drable, o promotor de Justiça titular da Promotoria de Investigação Penal de Barra Mansa, Francisco de Assis Machado Cardoso, e o coordenador da Cogesp (Coordenadoria Geral de Segurança Pública do Ministério Público), André Nogueira Buonora. Também participaram do encontro o delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa), Flávio Narcizo; o comandante do 28° Batalhão da Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva; o secretário municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, capitão Daniel Abreu; o procurador geral do Município, César Catapreta, e o vereador Jefferson Mamede.

A projeção é de que na próxima semana sejam editados os decretos para a criação do observatório municipal e do GGIM. Posteriormente, serão realizadas reuniões periódicas com para a elaboração de um panorama da segurança pública do município, o combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas, que na avaliação do promotor do MP-RJ, Francisco de Assis, trazem diversos prejuízos para a sociedade. “Nossa intenção é unir esforços com todos os órgãos de segurança e trabalhar integradamente para atingir determinadas metas”, destacou.

Enquanto o Observatório Municipal de Segurança se debruçará sobre o diagnóstico dos principais problemas a serem enfrentados pelo município, a partir da utilização de dados públicos da área de segurança pública, saúde, assistência social e educação, o GGIM irá, com base no material analisado, apresentar propostas de atuação conjunta para a resolução dos problemas detectados. Os dados darão subsídios para traçar as decisões de forma integrada e permanente.