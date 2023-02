Reunião de alinhamento com equipe da secretaria e enfermeiros da rede municipal de saúde foi nesta quinta-feira (2) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 03/02/2023 14:50

Barra Mansa - O Secretário Municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, realizou na quinta-feira (2), uma reunião de alinhamento com toda sua equipe e os enfermeiros da rede municipal de saúde. O encontro aconteceu no Parque Municipal de Saudade, no bairro Saudade, onde os colaboradores foram orientados e tiveram as dúvidas esclarecidas sobre o Hórus (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica).

O programa permite que o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério Público fiscalizem a dispensação de medicamentos por parte do sistema público. A dispensação de medicamentos é a garantia de que os remédios sejam entregues embalados corretamente e ao paciente na dose certa.

Com a implementação do Sistema Hórus, é possível maior transparência da dispensação de medicamentos. Uma vez que no ato de retirar os remédios, a unidade de saúde terá imediatamente o trabalho de alimentar o sistema, para que todos os dados sejam cruzados.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, ressalta que a implementação do sistema permite melhor transparência e organização dos medicamentos fornecidos pelo sistema público de saúde.

“A secretaria vai conseguir identificar quem está recebendo e para qual necessidade. Com isso, será melhor o direcionamento das medidas determinadas pela Secretaria, além de transparência total dos atos públicos em relação aos medicamentos da rede municipal de saúde”, disse.

A gerente da Farmácia Municipal, Fátima Azevedo, salientou que todas as dúvidas foram esclarecidas durante a reunião. “O Sistema Hórus será implantado especificamente nas unidades de saúde onde antes não era utilizado. Com isso nós teremos resultados expressivos em breve”, completou.