Defesa Civil de Barra Mansa atendeu 24 ocorrências envolvendo deslizamentos de terraDivulgação/CCS PMBM

Publicado 03/02/2023 14:27

Barra Mansa - A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa divulgou nesta sexta-feira (3), o balanço das ocorrências registradas nas últimas 48 horas por conta do volume de chuvas no período. Foram 29 casos ao todo, sendo 24 envolvendo deslizamento de terra, três sobre queda de árvores e duas sobre vistoria técnica em imóveis.

O trabalho da Defesa Civil resultou em dez interdições de imóveis em situações de risco. De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, 27 pessoas precisaram ser encaminhadas para a casa de familiares.

Os seguintes bairros foram afetados nessas ocorrências: São Francisco, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Orlandélia, Centro, Abelhas, Jardim América, Jardim Guanabara, São Sebastião, Nova Esperança, Santa Lúcia e Distrito de Amparo.

As ações são realizadas em conjunto com as Secretarias de Ordem Pública, Manutenção Urbana, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Assistência Social e Direitos Humanos, além da Guarda Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Situação dos rios

A Defesa Civil também registrou o nível dos rios nas últimas horas pelo sistema Hidroweb.

O Rio Barra Mansa transbordou no final da tarde de quinta-feira (2). Como o Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estava fora do ar e permanece sem atualização até o momento, não foi possível especificar o nível exato. A medição anterior indicava 1,52 metro, próximo do nível de transbordo que é de 2 metros.

As ocorrências de transbordamento do Rio Barra Mansa afetaram os bairros: Nova Esperança, São Luís, São Pedro, Boa Sorte, Piteiras e Santa Clara.

“Ontem foram acionados os equipamentos de sirene nos bairros Nova Esperança e São Luís para alertar a população do risco de transbordamento. As lideranças locais da comunidade foram informadas”, disse o coordenador da Defesa Civil, acrescentando ainda que os agentes seguem monitorando a régua na localidade da Fazenda UBM.

Já o nível atual do Rio Paraíba do Sul é de 2,90 metros, sendo que o limite de segurança para transbordo é 4,50 metros. A Usina Hidrelétrica de Funil, em Resende, está atuando em sua vazão mínima com reservatório a 61,9% de sua capacidade. A cheia do Rio Paraíba do Sul se deve ao volume de água recebido dos afluentes abaixo da barragem.

O Rio Bananal apresenta nível de 1,90 metro, com limite de segurança de transbordo estipulado em 6,70 metros. A Defesa Civil não registrou ocorrências em suas margens.

Chuvas

O volume de chuva nas últimas 48h, de acordo com o monitoramento do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), foi de 77,4 milímetros. As informações são registradas com base no pluviômetro do bairro Nova Esperança.

As equipes da Defesa Civil seguem realizando vistorias nos imóveis afetados no município. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.