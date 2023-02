Objetivo é aumentar o estoque sanguíneo visando suprir a alta demanda do período de carnaval - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 06/02/2023 15:17

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa dá continuidade nesta segunda-feira (6), à campanha ‘Abrace essa causa com a alegria de um folião’. O objetivo é aumentar o estoque sanguíneo visando suprir a alta demanda do período de carnaval, pois durante os feriados o índice de acidentes é maior que o normal. A ação segue até o próximo dia 17.

Atualmente o estoque dos tipos O+, A+, AB+ e B+, estão com níveis em alerta, enquanto os tipos O-, A-, AB- e B-, estão em nível crítico. A captadora de doadores do Hemonúcleo, Cláudia Maria, reforçou a necessidade da intensificação da coleta.

“O trabalho não pode parar. Dessa forma, nós vamos garantir um estoque regularizado e passar o carnaval com tranquilidade. É de suma importância que a doação de sangue aconteça neste período”, enfatizou Cláudia.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, ela deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. O horário de coleta é das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, nº 155. Ambos ficam no Centro.