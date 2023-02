Programação vai contar com palestras e demonstrações práticas com os cães presentes no evento - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 06/02/2023 19:17

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Defesa Civil, vai realizar na próxima sexta-feira (10), o 1º Fórum Sul Fluminense de Cães de Busca e Salvamento. O evento, que contará com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), será realizado no Parque Natural Municipal, no bairro Saudade, das 7h às 18h.

O objetivo é mostrar como funciona o emprego de cães para resgate em deslizamento e soterramento de pessoas. A programação vai contar com palestras e demonstrações práticas com os cães presentes no evento.

O inspetor da Guarda Ambiental de Barra Mansa, Glécio de Moura, convidou a população para comparecer ao evento. “É interessante que pessoas que gostem de cães de resgate e que auxiliam também nas questões de saúde pública participem desse evento para adquirir conhecimento e ver de perto como funciona o treinamento dos cães que salvam vidas”, ressaltou o inspetor.

Para participar é necessário efetuar inscrição através do telefone (24) 3028-9370. O número de vagas é limitado. O Parque Natural Municipal de Saudade fica localizado na Rua Elza de Amorim, nº 3.538, no bairro Saudade.

