Profissional de assistência social vai dar amparo para familiares que perderam entes queridos Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/02/2023 16:31

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vem trazendo uma série de melhorias para a população do município. Entre as ações está a implantação do serviço de assistência social, que vai oferecer a humanização no atendimento ao público e o amparo às famílias que perderam seus entes queridos. A ação vai funcionar de segunda a segunda no Cemitério Municipal, localizado no Centro, e vai proporcionar avanços nos serviços oferecidos e necessários em momentos delicados para as famílias.

De acordo com secretário da pasta, Fanuel Fernando, o principal objetivo para este ano é auxiliar os munícipes no momento de fragilidade. “A pedido do prefeito Rodrigo Drable, nós já implantamos diversas melhorias, como a volta do velório 24 horas. Agora teremos auxílio de uma profissional de assistência social para o amparo das famílias, que inicialmente será oferecido no cemitério do Centro, mas em breve será estendido aos demais cemitérios”, disse Fanuel.

Além do novo serviço de atendimento, a prefeitura também está intensificando a manutenção e a limpeza dos quatro cemitérios do município (Centro, Amparo, Floriano e Rialto).