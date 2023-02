Todos os detalhes do chamamento podem ser consultados no Portal da Transparência da Prefeitura: bit.ly/3DOYScr - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/02/2023 14:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa abre nesta quarta-feira (8), o chamamento público para os ambulantes interessados em participar da comercialização de produtos durante a programação do Carnaval 2023 na cidade. A documentação deve ser apresentada até o dia 10 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Ordem Pública, que está localizada no Parque da Cidade.

As atividades do Carnaval irão começar no dia 18 e vão até o dia 21 de fevereiro, das 14h às 23h, no Calçadão Dama do Samba, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. Além disso, a cidade vai contar com os tradicionais blocos em diferentes áreas da cidade.

Os ambulantes a serem cadastrados deverão observar rigorosamente o perfil de credenciamento determinado para suas atividades econômicas, estando sujeitos a eventuais multas ou apreensão de mercadorias em casos de descumprimento, seja do local, do tipo do serviço ou do horário estabelecido sem sua licença temporária.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou que o chamamento público é uma forma regulamentada para que os empreendedores possam atuar durante o evento. “É importante identificar as atividades culturais como ativos econômicos da cidade. Elas promovem a sustentabilidade local e são uma oportunidade de aumentar a renda dos interessados”, completou.

Todos os detalhes do chamamento podem ser consultados no link disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura: bit.ly/3DOYScr. O resultado preliminar dos credenciados também será publicado no local.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO:

- Cópia e original do RG e CPF;

- Comprovante de Residência;

- Cartão do CNPJ que permita comercialização de bebidas – somente nos casos dos itens 6 e 7;

- Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal – Certidão Municipal;

- Os ambulantes de Alimentação e Food Truck deverão apresentar Alvará Sanitário.