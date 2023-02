No verão, mosquito Aedes aegypti se reproduz mais rapidamente, por isso é necessário o uso do carro fumacê - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 08/02/2023 16:40

Barra Mansa - Durante o verão, a combinação de umidade com altas temperaturas é um fator determinante para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. Esse aumento ocorre porque o período reprodutivo do mosquito fica mais curto, fazendo com que ele se reproduza com maior velocidade.

Para combatê-lo, as equipes de Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa reforçam neste mês a atuação dos carros fumacê nas ruas da cidade. O município conta hoje com um veículo pulverizador espacial UBV e FOG. De acordo com o supervisor de Vigilância, Antônio Marcos Rodrigues, o inseticida utilizado é um adulticida de última geração, utilizado em ações de saúde pública.

“Nós orientamos os moradores a abrir as janelas das residências para que o produto possa atingir os mosquitos que estão alojados no interior das casas. Pedimos também que eles cubram ou realoquem as caixas de criação de abelhas, além de não deixar crianças correndo atrás do veículo, para evitar acidentes”, informou Antônio Marcos.

O supervisor alertou que outros insetos podem ser afetados pelo produto, reforçando a importância da aplicação com critério, somente em ocasiões específicas, reduzindo dessa forma o impacto ambiental.



Criadouros



De acordo com informações da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), os grandes reservatórios, como caixas d’água, galões e tonéis, são os criadouros que mais produzem Aedes aegypti. A população ainda precisa ficar atenta aos pequenos recipientes, como vasos de plantas, calhas entupidas, garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de ar-condicionado, poço de elevador, entre outros.

O Aedes aegypti costuma colocar seus ovos nas paredes de criadouros com água limpa e parada, bem próximo à superfície da água. Isso reforça a importância de lavar, com escova ou palha de aço, as paredes dos recipientes que não podem ser eliminados, onde o ovo pode permanecer grudado.



Denúncias



As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.



Programação



Nesta quarta-feira (8), o carro fumacê percorreu os bairros Colônia Santo Antônio, Loteamentos Transversais, Perimetral, Cotiara (Pós o viaduto), Vila Independência e Jardim América.



Ao longo desta semana a programação será a seguinte:



- 09/01: Monte Cristo ll, Santa Clara, Jardim Marajoara, Santa Lucia, São Pedro, Jardim Marilu e Goiabal

- 10/01: Km 4, São Genaro, Loteamento São Paulo e Loteamento Entanha, Entrada da Grama (Canto Silva) e Vila Principal

- 11/01: Santa Rita da Dutra, Jardim Redentor, Jardim Guanabara, Assunção, Metalúrgico Santa Inês, São Judas, Jardim Alice, Boa Vista l, ll e lll e Malvinas

-13/02: Nove de Abril, São Carlos São Sebastião, São Cristovão, Minerlândia, Morada da Granja l e ll

-14/02: Vila Elmira, Jardim Ponte Alta, Cajueiro, Recanto do Sol, Mangueira, Paraíso de Cima e Paraíso de Baixo

-15/02: Pombal, Primavera, Floriano, Vila dos Remédios e Rialto

-16/02: Antonio Rocha, Ataulfo de Paiva, Amparo e Santa Rita de Cássia

-17/02: Moinho de vento e Km 100



A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.