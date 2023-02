Selo reconhece a qualidade dos serviços prestados pela Sala do Empreendedor aos empresários locais - Divulgação/CCS PMBM

09/02/2023

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa recebeu nesta semana o Selo Sebrae de Referência em Atendimento. Esta é uma metodologia utilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para reconhecer a qualidade dos serviços prestados pela Sala do Empreendedor aos empresários locais. O espaço agiliza os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, assim como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, recebeu o selo de representantes do Sebrae Sul Fluminense, entre eles a coordenadora da Região do Médio Paraíba, Paola Tenchini. O encontro aconteceu na sede da Pasta, na prefeitura de Barra Mansa.

Por meio de uma metodologia de avaliação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, são geradas pontuações com o objetivo de atribuir categorias de qualidade aos participantes. Os critérios refletem as necessidades mapeadas nas mais variadas jornadas dos clientes atendidos pelas Salas do Empreendedor em diversos momentos do ciclo de relacionamento: prospecção, atendimento e pós-atendimento, tanto nas interações presenciais quanto remotas/digitais.

O secretário Bruno Paciello afirmou que a conquista do Selo de Referência em Atendimento significa que a administração municipal investe na melhoria dos serviços. “Ficamos felizes, pois simboliza que o governo municipal prioriza e está atendendo a todos os empreendedores do município, entre eles os MEIs, que representam cerca de 70% das empresas em atividade no Brasil. Seguiremos focados em melhorar ainda mais a gerência de nossos atendimentos”, apontou Paciello.