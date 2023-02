Homem foi preso por policiais militares no São Domingos, por porte ilegal de arma de uso restrito - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/02/2023 16:22

Barra Mansa - Policiais militares prenderam no início da tarde desta quinta-feira (9) um homem por porte ilegal de arma, no bairro São Domingos, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição do GAT II (Grupamento de Ações Táticas) estava em patrulhamento na localidade quando abordou um suspeito, com quem foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, munições, uma granada, e um colete à prova de balas. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para registro da ocorrência.