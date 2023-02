Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com participação da Educação, promoveu atividade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com participação da Educação, promoveu atividadeFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/02/2023 16:37

Barra Mansa - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, com a participação da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta quinta-feira (9), uma palestra para capacitar os profissionais da rede municipal de Ensino. A formação foi direcionada aos orientadores pedagógicos, com o objetivo de orientá-los sobre como lidar com casos de violência doméstica no ambiente familiar dos alunos. O encontro aconteceu no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade.

“Geralmente quando ocorrem as agressões contra as mulheres dentro de casa, por exemplo, existem várias crianças que presenciam o fato e convivem neste ambiente de violência. Então, como acolher essa criança na escola? O objetivo da palestra foi saber como encaminhar esse assunto, já que a mulher é oprimida dentro de casa e isso afeta diariamente o aluno dentro de sala de aula”, ressaltou Daniella Xavier, orientadora educacional da Escola Municipal Reginaldo Araújo.

A assessora pedagógica, Goretti Gomes, destacou a importância do tema. “Sabemos que muitas vezes, a pessoa que sofre violência, não sabe o que fazer, não sabe dos seus direitos e continua numa relação abusiva por falta de conhecimento. É importante para os orientadores levar conhecimento da lei e subsídios para os profissionais e alunos da Rede Municipal de Educação”, afirmou.

A psicóloga da secretaria de Assistência Social, Cristiane Silva, também enfatizou a importância da palestra. “O objetivo é capacitar os orientadores pedagógicos com a visão e atuação na violência, que pode chegar no ambiente escolar, já que muitas vezes a criança ou o adolescente a trazem de casa. Então é importante saber como identificar os sinais e saber como a rede funciona para realizar o encaminhamento e dar o suporte necessário”, apontou.