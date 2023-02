As obras, que vão contemplar quase dois mil metros de extensão, tiveram início na primeira semana de fevereiro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 10/02/2023 17:14

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa (PMBM), através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), por meio de um pacote de obras realizadas em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, está pavimentando as ruas do bairro Goiabal.

As obras, que vão contemplar quase dois mil metros de extensão, tiveram início na primeira semana de fevereiro. As seguintes vias fazem parte do projeto: Rua Coliseu, Rua Nápoles, Rua José Batista Leal, Rua Professor José, Rua Heleno de Freitas e Rua Délio Pereira de Sampaio.

A SMMU continua avançando na melhoria do asfalto municipal com várias operações de tapa buraco espalhadas pela cidade. De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, a pavimentação no município segue avançando para melhor atender a população.

“Estamos com equipes trabalhando em várias frentes para que o asfaltamento chegue em diversos bairros. A parceria com o Governo Estadual é fundamental para continuarmos avançando e a nossa expectativa é que esse primeiro pacote de ruas termine ainda neste primeiro semestre”, disse o secretário.