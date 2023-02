Pontos de alagamento ocorreram nos bairros Ano Bom, Vila Orlandélia, Nova Esperança, na Avenida Albo Chiesse e no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/02/2023 00:08

Barra Mansa - As fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na tarde e noite deste sábado (11), causaram 10 ocorrências, segundo informou a Defesa Civil, em vários pontos da cidade, sendo oito alagamentos e duas quedas de árvore. O órgão municipal também registrou o transbordamento do Rio Barra Mansa, que ultrapassou o nível de segurança.

Com chuvas registrando a marca de 60mm, os pontos de alagamento ocorreram nos bairros Ano Bom, Vila Orlandélia, Nova Esperança, na Avenida Albo Chiesse e no Centro. Já as quedas de árvores aconteceram no Centro e no Ano Bom. As equipes já estão realizando trabalhos de limpeza e monitoramento dos locais.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, não houve nenhum caso de imóveis interditados e nenhum desabrigamento nos bairros atingidos. "Já enviamos nossa equipe para averiguar o local e, a princípio, não tivemos caso de deslizamentos de imóveis e nem de pessoas desabrigadas. Seguimos monitorando e em estado de alerta para outros possíveis casos", pontuou João, que falou também sobre a situação do Rio Barra Mansa.

"Ocorreu o transbordo do rio e as sirenes foram disparadas no bairro Nova Esperança para alertar todos os moradores. Contudo, o caso não gerou ocorrências e as águas já recuaram. Com a previsão de chuvas fortes que devem ocorrer até a próxima segunda (13), estamos de prontidão e vistoriando todos os rios da cidade, que se encontram em níveis elevados", acrescentou João. As equipes retornarão aos locais para dar prosseguimento com os serviços de recuperação e reparação de danos.

Atendimento

A Defesa Civil estará de prontidão durante todo este período de chuvas. Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar atendimento através dos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24)98121-3427.