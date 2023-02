Publicado 13/02/2023 21:50

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realiza na próxima quarta-feira (15), às 15 horas, na Escola Vocacionada à Música – Ciep 485, homenagem aos músicos que fizeram história na região Sul Fluminense.

A iniciativa terá a participação de um grupo de alunos e envolverá músicos renomados, como Ney Conceição, baixista que tocou com Airton Moreira, Danilo Caymmi, Dominguinhos, Fátima Guedes, Gonzalo Rubalcaba e João Donato; Robertinho Silva, baterista e percussionista por mais de 20 anos da Banda Clube da Esquina, de Milton Nascimento, o compositor e gaitista carioca Maurício Einhorn e Nelson Wellington, autor da letra tema do Rock in Rio.

Ao todo serão homenageados seis músicos. São eles: o professor de violão Dito, Wellington Lopes, da dupla Wellington e André; Adelmo Machado, percussionista do Projeto Música nas Escolas; o baterista Marcelo Bife; os irmãos Neném e Bonfá, além de Gilson Medeiros. No evento, também serão homenageados o artista visual Ronaldo Auad e o neurocirurgião Valério Marcelino, ambos barra-mansenses.

A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 fica localizada na Rua Siqueira Campos, no bairro Bom Pastor.

Serviço:

Data -15/02/2023

Hora – 15:00

Local - Rua Siqueira Campos, no bairro Bom Pastor, Barra Mansa