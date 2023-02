Na maioria dos casos, os usuários dos serviços são mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/02/2023 00:18

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH), por meio do setor de Proteção Social Especial, está aperfeiçoando seu atendimento para melhor receber as pessoas em situação de violação de direitos, ou seja, as que são vítimas de algum tipo de violência. Na maioria dos casos, os usuários dos serviços são mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é responsável pela gerência da proteção especial e atende as vítimas de violência de várias ordens, como física, psicológica, patrimonial e sexual.

As crianças e os adolescentes afastados da família como medida protetiva, por decisão judicial, são encaminhadas ao Abrigo Municipal. A pasta também é responsável pelo abrigo localizado no bairro Siderlândia, que atende as pessoas em situação de rua. Ambos os espaços realizam atendimentos intensivos e individualizados aos usuários.

Os abrigos desempenham a intersetorialização entre as secretarias municipais. Por meio deste trabalho intersetorial, os usuários são encaminhados, nos casos indicados, para a rede municipal de educação e de saúde. Com estes serviços, a pasta promove melhorias na vida de cada usuário do abrigo. A SMASDH busca constantemente indicar e conduzir as vítimas de violência a receberem os benefícios que lhes cabem e auxiliar na geração dos documentos, quando necessários.

Centro Pop

O Centro Pop é um espaço voltado às pessoas em situação de rua, com o objetivo de reinserir socialmente cada indivíduo, promovendo melhorias nas condições de vida dos usuários. A missão mais recente que vem sendo desenvolvida é a de conscientização da sociedade, principalmente de que o Centro Pop não é um local de acolhimento de marginais.

O coordenador do Centro Pop, Thiago Gomes Félix, explica que o trabalho de conscientização é importante para que os assistidos consigam ser reinseridos na sociedade. “A população precisa entender que as condições das pessoas em situação de rua são diferentes. Quem os marginaliza é a população, a partir do momento em que não consegue entender o motivo daquela situação e, por isso, começa o preconceito e a marginalização”, disse.

Outra melhoria que vem sendo implementada pelo setor é referente à alimentação de todos os seus usuários. O cardápio dos abrigos e do centro pop são modificados semanalmente com refeições diversas, com o objetivo de fornecer os nutrientes necessários para uma alimentação balanceada e regular.

Aprimoramento

Em 2023, a pasta realizará o aprimoramento da gestão, com reordenamentos internos para garantir maior eficiência da área técnica. Essa tarefa de gestão administrativa favorece toda a SMASDH pelo fato de fortalecer a equipe técnica em prol dos usuários.

O gerente de proteção social especial da pasta, Alexandre Martins, esclarece que cada pessoa em situação de rua tem uma necessidade e o trabalho da pasta é entender qual é a carência de cada um para revertê-la.

“Todas essas pessoas chegam pra gente com algum direito violado. O nosso trabalho aqui na secretaria, principalmente na proteção social, é trabalhar para cessar a violação desses direitos para que o usuário do Centro Pop ou dos abrigos consigam ter uma vida digna e sua cidadania garantida sem se colocar em situação de risco de qualquer tipo”, disse.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, ressaltou que a unidade vem trabalhando constantemente para melhorar suas articulações com toda a rede municipal para garantir aos usuários todos os deveres.

“A pedido do prefeito Rodrigo Drable, estamos aprimorando nossos serviços com a rede intersetorial e realizando uma série de capacitação com todos os nossos funcionários para melhorar o modelo de gestão proposto e fortalecer a visão técnica no atendimento do usuário”, afirmou.