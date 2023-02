Programação inclui blocos, matinês e shows de samba, em vários locais da cidade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 14/02/2023 14:42

Barra Mansa - Os dias de festa do Carnaval 2023 estão chegando e, para marcar essa comemoração, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), vai oferecer uma programação repleta de atrações. Após dois anos (2021 e 2022) com restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a folia volta com muito mais animação. A programação começa na sexta-feira (17), e vai até a terça-feira (21). Para a criançada, a diversão será garantida com Bailinho Kids e Bloquinho Mamãe Eu Quero Sambar.

O Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, no Centro, vai concentrar as atrações musicais nos dias de eventos, enquanto os tradicionais blocos de rua são realizados em diferentes bairros da cidade. Um dos destaques deste ano será a participação das baterias de duas escolas de samba do Grupo Especial do Rio: Portela e Salgueiro.

PROGRAMAÇÃO DO CALÇADÃO DAMA DO SAMBA:

Sábado (18)

- Início: 14h

- Matinê Bailinho Kids com Cecília Reis: 15h às 17h

- Bateria Super Show: 17h às 19h

- Chegada do Bloco do Boi: 19h30

- Bateria da Portela: 20h ás 22h

Domingo (19)

- Início: 14 horas

- Matinê Bailinho Kids com Cecília Reis: 15h às 17h

- Grupo Atividade Plena: 17h às 19h

-Chegada do Bloco do Boi: 19h30

-Banda Guerra: 20h às 22h

Segunda-feira (20)

- Início: 14 horas

-Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar: 15h às 17h

-Grupo Partido a Mais: 17h às 19h

-Chegada do Bloco do Boi: 19h30

-Bateria Super Show: 20h às 22h

Terça-feira (21)

- Início: 14 horas

- Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar: 15h às 17h

- Banda Guerra: 17h às 19h

- Chegada do Bloco do Boi: 19h30

- Bateria do Salgueiro: 20h às 22h

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS:

17/02: Bloco Tradição - das 19h às 23h - Morro do Cruzeiro.

18/02: Bloco Me Beija Direito - das 13h às 17h30 - Centro.

Bloco do Boi - das 16h às 20h - Roberto Silveira.

19/02: Arrastão do Povão - de 12h às 20h - Vista Alegre.

Bloco do Boi - das 16h às 20h - Roberto Silveira.

20/02: Bloco do Boi - das 16h às 20h - Roberto Silveira.

21/02: Arrastão do Povão - de 12h às 20h - Vista Alegre.

Bloco do Boi - das 16h às 20h - Roberto Silveira