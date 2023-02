Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa – Ciep 485 - é a primeira unidade desta modalidade no Brasil - Felipe Vieira/CCS PMBM

Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa – Ciep 485 - é a primeira unidade desta modalidade no BrasilFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/02/2023 21:44

Barra Mansa - A Escola Vocacionada à Música de Barra Mansa – Ciep 485, primeira unidade desta modalidade no Brasil, celebrou nesta quarta-feira (15), seu aniversário de um ano. A data foi marcada por homenagens a seis músicos que fizeram história no Sul Fluminense: o violinista e professor de violão Dito; Elinton Lopes, o percussionista Adelmo Machado, do Projeto Música nas Escolas; o baterista Marcelo Bife; os irmãos Neném e Bonfá e Gilson Medeiros.

O evento contou com a participação da vice-prefeita, Fátima Lima, do secretário de Educação, Marcus Barros, representantes da Secretaria de Estado de Educação, diretores, professores e alunos.

Fátima Lima falou sobre a alegria que sente ao vivenciar os resultados do Música nas Escolas. “Há cerca de 20 anos, o maestro Vantuil de Souza foi visionário ao idealizar este projeto. Hoje, estamos aqui, na primeira escola vocacionada à música do país, colhendo os resultados deste trabalho”, disse.

Marcus Barros destacou sua emoção em retribuir aos músicos e seus familiares um pouco do legado deixado para as gerações. “A consolidação deste trabalho tem valorizado os nossos alunos, mostrando oportunidades profissionais no mundo musical, desde a produção até a carreira de músico”.

A iniciativa agraciou ainda grandes músicos brasileiros, com trabalhos reconhecidos internacionalmente, entre eles o baixista Ney Conceição, o baterista e percussionista Robertinho Silva, o compositor e gaitista carioca Maurício Einhorn e Nelson Wellington, compositor do tema do Rock in Rio. Um grupo de alunos reproduziu a canção no decorrer do evento.

Nelson Wellington não escondeu sua emoção. “Este projeto desenvolvido em Barra Mansa está se tornando referência e precisa ser levado a outras escolas do nosso país, mostrando que é possível desenvolver as potencialidades dos alunos”, disse.

Ainda no decorrer da cerimônia, o ateliê de artes da escola foi ‘batizado’ com o nome do artista visual Ronaldo Auad, e o laboratório de ciências, com o nome do neurocirurgião Valério Marcelino, ambos barra-mansenses. O evento foi encerrado com as apresentações musicais de Ney Conceição, Robertinho Silva e Maurício Einhorn.

Ações da Escola Vocacionada Socioambiental

Alunos e professores da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato – localizada no bairro Paraíso de Cima, na Região Leste, também celebraram neste dia 15, o primeiro aniversário da instituição, com uma aula pra lá de especial, com o tema agroecologia.

Na oportunidade, o tema foi contextualizado pela professora Lucineide Silvério como práticas de sistemas agrícolas que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas, incluindo a agricultura familiar. Ela explicou que a prática se contrapõe à monocultura, na dependência de insumos químicos e na alta mecanização da agricultura.

A diretora da unidade escolar, Juliana Rezende, relatou que neste primeiro ano de trabalho, os resultados podem ser observados no dia a dia. “Tem sido uma experiência incrível vivenciar essa escola com um formato inovador e proporcionar inúmeras aprendizagens para os alunos”.

Para a diretora pedagógica Ângela Costa a equipe está semeando a educação do futuro, com mudanças nos hábitos alimentares, no comportamento, na socialização e tornando os alunos multiplicadores de boas práticas na comunidade onde vivem.

Embora seja recente, a escola vem desenvolvendo práticas sustentáveis e transformando o hábito dos alunos, através de gincanas com missões lúdicas, caminhadas ‘Brechoping’, hortas, oficinas de preparo de alimentos saudáveis. A prática rendeu o ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’.