Nova fase irá implementar pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação na área urbana - Divulgação/CCS PMBM

Nova fase irá implementar pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização e iluminação na área urbanaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 16/02/2023 15:49

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Planejamento Urbano, informou que o Governo Federal abriu nova licitação para contratação de empresa especializada em executar as obras complementares do Pátio de Manobras. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a empresa licitada irá realizar serviços relevantes para o avanço da obra.

“Esta nova fase será para implementar e recuperar a pavimentação, a drenagem, o paisagismo, a sinalização e a iluminação na área urbana do município. Será a terceira etapa das obras de adequação geométrica da linha férrea que corta a cidade”, explicou.

O prefeito Rodrigo Drable celebrou este avanço. “A conclusão das obras do Pátio de Manobras irá facilitar a vida dos barra-mansenses. Além de ser um sonho antigo da cidade, vai melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e o desenvolvimento econômico”, apontou.

A abertura das propostas será no dia 10 de março, às 15h, através do site www.gov.br/compras/pt-br/.