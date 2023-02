Material foi apreendido pelos policiais militares após suspeitos de tráfico fugirem - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/02/2023 22:38

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam material ligado ao tráfico de drogas nesta na noite desta quarta-feira (15), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. De acordo com as informações dos policiais militares, ehlers estavam em patrulhamento pelo bairro, na localidade conhecida como Predinhos do Sem Terra, quando notaram uma movimentação no escadão de um dos blocos de prédios. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Assim que avistaram os PMs, os suspeitos fugiram do local, deixando para trás o material, que foi apreendido pelos policiais: um rádio comunicador; três bases de rádio comunicador; material de endolação; e uma munição calibre 9mm. O material foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).