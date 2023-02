Material recolhido foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/02/2023 14:46

Barra Mansa - Policiais militares apreenderam material ligado ao tráfico de drogas em um apartamento na Rua Rubiácea, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, denúncias afirmavam que no imóvel funcionaria uma refinaria de drogas.

Chegando ao local, os policiais do GAT II (Grupamento de Ações Táticas II) encontraram o material abandonado: sete trouxinhas de maconha; 11 pinos de cocaína; 20 folhas com 80 etiquetas CPX CV (Complexo Comando Vermelho) em cada folha; oito balanças; quatro facas; um funil; três pacotes contendo uma substância branca para preparo; 10 mil pinos vazios; dois rolos de plástico filme.

O material recolhido foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para registro da ocorrência.